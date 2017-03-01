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01 Mart 2017 Çarşamba 10:57

Ünlü oyuncu ABD'de ırkçı saldırıya uğradı

 Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy ABD’de ırkçı saldırıya uğradı.

Ünlü oyuncu ABD'de ırkçı saldırıya uğradı
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Ünlü oyuncu ABD'de ırkçı saldırıya uğradı
   Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy ABD’de ırkçı saldırıya uğradı.Uzun süredir Los Angeles'ta yaşayan oyuncu Fadik Sevin Atasoy, önceki gün gittiği kitapçıda ırkçı bir saldırıya maruz kaldı.  
   Yıllardır Los Angeles'ta yaşayan Fadik Seven Atasoy, olayın önceki gün bir kitapçıda yaşlı bir kadın tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.Atasoy, olayı Instagram'da İngilizce olarak şöyle anlattı:"Kadın yanıma yaklaşıp benim gibi aptal insanların ülkelerine zarar verdiğini belirtip sınır dışı edilmem gerektiğini söyledi. Geleceğimiz için korkuyorum.”
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Fadik Sevin Atasoy
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