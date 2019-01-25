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Ünlü oyuncu estettik kurbanı

Ünlü oyuncu Didem Balçın sahte doktor kurbanı oldu

Ünlü oyuncu estettik kurbanı

Ünlü oyuncu Didem Balçın sahte doktor kurbanı oldu

25 Ocak 2019 Cuma 08:33
Ünlü oyuncu estettik kurbanı

Ünlü oyuncu estettik kurbanı

    Ünlü oyuncu Didem Balçın sahte doktor kurbanı oldu.Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezine giden ünlü oyuncu Didem Balçın'ın, yüzünde yaralar çıktı. Sahte doktor tarafından tedavi edildiğini öğrenen Balçın, güzellik merkezi ve doktordan şikayetçi oldu.

Oyuncu Didem Balçın'ın yüzünde yaptırdığı estetik uygulama sonucunda yaralar çıktı. Güzellik merkezinde kendine tedavi uygulayan doktorun sahte olduğunu öğrenen Balçın, güzellik merkezi ve doktordan şikayetçi oldu.

 

   Ünlü oyuncu Didem Balçın, geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istedi. Merkezde İran'da tıp eğitimi aldığı iddia edilen bir doktorla anlaşan Balçın, işlem sonrası herhangi bir yan etki yaşamayacağının da garantisini aldı. Ancak operasyonun yapıldığı gün, genç oyuncunun yüz bölgesinde ağır derece yanma ve ağrı meydana geldi. Fakat doktorlar, genç oyuncuyu iğnelerin etkisi nedeniyle böyle bir şikayet yaşandığını belirterek onu evine gönderdi.

   Kendisine tedavi amaçlı verilen ilaç ve kremleri kullanan Balçın'ın yüzünde meydana gelen şişlik ve ağrılar, yara haline dönüştü. Tanınmaz hale gelen Balçın, kendisine tedavi uygulayan doktoru aradı. Ancak genç oyuncu, doktorun söz konusu güzellik merkezinden ayrıldığını ve gerçekte doktor olmadığını fark etti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunan Balçın, güzellik merkezi sahibi ve sahte doktordan şikayetçi oldu.Ünlü oyuncu tarafından verilen dilekçede; estetik merkezi sahibinin, doktor olmayan kişileri çalıştırarak insanlara zarar vermesine yol açtığı ve kendi yüzündeki yaralar nedeniyle bu kişilerin cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

   Verdiği fahiş miktardaki paralar nedeniyle dolandırıldığını da kaydeden Balçın'ın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haberler)

Son Güncelleme: 25.01.2019 06:07
Anahtar Kelimeler:
Didem Balçın
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