Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Oyuncu Yurdaer Okur üzerinde hint keneviri türü uyuşturucu sebebiyle Ercan Havalimanı’nda polis tarafından gözaltına alındı. Kıbrıs Postası’nın haberine göre, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonrasında ekipler, sabah 10.30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan ülkemize giriş yapmakta olan 43 yaşındaki Yurdaer Okur'un üzerinde 1 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu gerekçesiyle onu gözaltına aldı. Okur bu işlemden sonra, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne sevk etti.Ünlü oyuncu hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Son dönemlerde, ‘Karadayı' dizisinde savcı Turgut Akın rolünde, ‘Yeter' dizisinde ise doktor Yekta Harmanlı rolünde yer alan ünlü oyuncu, ATV'de yeni dizisi ‘Seni Kimler Aldı?'nın kadrosunda yer alıyordu. CEZA SONRASI SINIRDIŞI Uyuşturucuyla yakalananlar cezalarını çektikten sonra Türkiye'ye sınırdışı ediliyor ve Ada'ya bir daha girmeleri yasaklanıyor. Uyuşturucuyla yakalanan Yurdaer Okur'un hafta sonu tatilini geçirmek üzere Ada'ya giriş yaptığı belirtiliyor.