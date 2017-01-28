Ünlü oyuncu hayatını katbetti
Dünyaca ünlü oyuncu John Hurt yaşamını yitirdi... John Hurt 60 yıllık kariyerinde 200’den fazla film ve dizide rol alan John Hurt, Harry Potter, Fil Adam, V for Vendetta, Hellboy, Geceyarısı Ekspresi ve 1984 gibi filmlerde oynamıştı. Esas adı John Vincent Hurt olan İngiliz film-dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı, 22 Ocak 1940 tarihinde İngiltere’nin Chesterfield, Derbyshire şehrinde doğdu. John Hurt, Geceyarısı Ekspresi filmi’ndeki rolü ile Akademi Ödülü adayı oldu. Hurt'ün kariyerinde 2 Oscar adaylığı bulunuyordu.