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28 Ocak 2017 Cumartesi 11:30

Ünlü oyuncu hayatını katbetti

 Dünyaca ünlü oyuncu John Hurt yaşamını yitirdi...

Ünlü oyuncu hayatını katbetti
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Ünlü oyuncu hayatını katbetti
 Dünyaca ünlü oyuncu John Hurt yaşamını yitirdi... John Hurt 60 yıllık kariyerinde 200’den fazla film ve dizide rol alan John Hurt, Harry Potter, Fil Adam, V for Vendetta, Hellboy, Geceyarısı Ekspresi ve 1984 gibi filmlerde oynamıştı. Esas adı John Vincent Hurt olan İngiliz film-dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı, 22 Ocak 1940 tarihinde İngiltere’nin Chesterfield, Derbyshire şehrinde doğdu. John Hurt, Geceyarısı Ekspresi filmi’ndeki rolü ile Akademi Ödülü adayı oldu. Hurt'ün kariyerinde 2 Oscar adaylığı bulunuyordu.   
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Anahtar Kelimeler
ünlü OyuncuJohn Hurt
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