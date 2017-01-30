 Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi

Ünlü yıldız Antonia Banderas (56) kalp krizi geçirdi.İspanyol oyuncu İngiltere’deki evinde raharsızlanan ve hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu,ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
Hollywood’un ünlü yıldızı Antonia Banderas’ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
56 yaşındaki İspanyol oyuncunun geçtiğimiz hafta, İngiltere’nin Surrey bölgesindeki evinde egzersiz yaptığı esnada aniden göğsünde ağrı hissederek fenalaştığı ve ambulansla Sussex Hastanesi’ne götürüldüğü bildirildi.
Doktorların bir süre müşahede altında tuttuğu ünlü oyuncu daha sonra taburcu edildi.