Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112007
ALTIN
157.161
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0982
EURO
4.5264
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
2017'nin en golcüsü Harry Kane
2017'nin en golcüsü Harry Kane
Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek:...
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk...

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı

 Ünlü oyuncu Lainie Kazan marketten yiyecek çalmaktan yakalandı

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı

 Ünlü oyuncu Lainie Kazan marketten yiyecek çalmaktan yakalandı

26 Aralık 2017 Salı 09:52
Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı

   Ünlü oyuncu Lainie Kazan marketten yiyecek çalmaktan yakalandı.“Kalbinin Sesini Dinle” filmiyle tanınan ABD’li oyuncu Lainie Kazan, Los Angeles’ta bir marketten 180 dolarlık yiyecek çalmaktan gözaltına alındı. ABD’li şarkıcı ve oyuncu Lainie Kazan’ın hırsızlık yaparken yakalandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü magazin sitesi TMZ, 77 yaşındaki yıldızın, Kaliforniya eyaletinin San Fernando Vadisi’nde bir marketten yiyecek çalmaya çalışırken fark edilerek tutuklandığını ileri sürdü.  

   TMZ’nin haberine göre, “Kalbinin Sesini Dinle” adlı film serisindeki “Maria Portokalos” rolüyle zihinlere kazınan Kazan, önceki gün gittiği marketten 180 dolar tutarında alışverişini ödemeden ayrılmaya çalıştı. Ünlü oyuncunun poşetlere yiyecekler sakladığını fark eden market çalışanları, polise haber verdi. Çalıntı ürünlerle arabasına koşmaya çalıştığı iddia edilen Kazan, çalışanlardan özür dileyerek yanında parası olmadığı için ödeme yapamadığını belirtti. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve kelepçeyle polis merkezine götürülen Kazan, kefalet ödemeden serbest bırakıldı. Sanatçı, hırsızlık iddialarıyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Sözcü

Son Güncelleme: 26.12.2017 07:09
Anahtar Kelimeler:
Lainie Kazanünlü OyuncuHırsızlıkMarket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir bardak su içip 2 milyon TL kazanacak
Bir bardak su içip 2 milyon TL kazanacak
Güzel sunucudan yürek hoplatan frikik
Güzel sunucudan yürek hoplatan frikik
Hem fiziği, hem piyanosu ile sosyal medyayı salladı
Hem fiziği, hem piyanosu ile sosyal medyayı salladı
Böyle Noel kutlaması görülmedi
Böyle Noel kutlaması görülmedi
Çorabı ayakkabısını üstüne giydi, olanlar oldu
Çorabı ayakkabısını üstüne giydi, olanlar oldu
Usta oyuncu 3 kadınla birden yakalandı
Usta oyuncu 3 kadınla birden yakalandı
Bir haftada iki kez hastanelik oldu
Bir haftada iki kez hastanelik oldu
O eski halinden eser yok şimdi
O eski halinden eser yok şimdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim