 Ünlü oyuncu taciz şoku

Ünlü oyuncu Nevbahar H. arkadaşı tarafından cinsel tacize maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurdu.
Nevbahar H. (39) 4 Haziran günü arkadaşı Mehmet Değer (39) ile eğlenmeye gitti.Eğlence meknında alkol alan Nevbahar H. ve Mehmet Değer daha sonra Nevbahar H.’nin evine gittiler.
Sabah uyandığında çıplak olduğunu gören Nevbahar H., polise haber verdi. Adli Tıp Kurumu’na başvurarak istismara uğradığına dair rapor aldı. Genç oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan Değer, Nevbahar H.’yi alkolü fazla kaçırdığı için eve bıraktığını, üzerini değiştirip yatağa yatırdığını ileri sürdü.
Mehmet Değer, “Sabah olduğunda ise kendisine istismarda bulunduğumu iddia ederek bağırıp beni evden kovdu. Ben istismarda bulunmadım. Aksine kendisine yardım ettim” diyerek suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık, Nevbahar H.’nin istismara uğradığını gösteren adli tıp raporunu delil olarak kabul etti. Mehmet Değer hakkında “Nitelikli Cinsel İstismar” suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Dilek Yaman-Sabah)