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11 Nisan 2017 Salı 15:45

Ünlü oyuncu yeni gözdesi ile birlikte

   Brad Pitt, Angelina Jolie ayrılığından bu yana adını şimdiden çapkın bekarlar listesine yazdırdı

Ünlü oyuncu yeni gözdesi ile birlikte
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Ünlü oyuncu yeni gözdesi ile birlikte
   Brad Pitt, Angelina Jolie ayrılığından bu yana adını şimdiden çapkın bekarlar listesine yazdırdı.En son Amerikalı oyuncu Kate Hudson ile adı anılan Brad Pitt’in şimdi de yapımcılığını üstlendiği Kayıp Şehir Z (The Lost City Z) filminin oyuncusu Sienna Miller ile flört ettiği iddia edildi.

   Kayıp Şehir Z filminin galasına ayrı ayrı gelen çiftin içeride fazlasıyla samimi olduğu ve Brad Pitt’in etrafındaki insanlara aldırmadan Sienna Miller’ın dikkatini çekmek için her şeyi yaptığı belirtildi.İki oyuncunun da boşanma aşamasında olması dikkatlerden kaçmazken Sienna Miller ve Brad Pitt Kayıp Şehir Z galasından sonra 25 kişilik bir grupla birlikte yemek yediği iddialar arasında.Restoranda çifti görenlerin açıklamasına göre Brad Pitt o akşam uzun süredir hiç olmadığı kadar keyifliydi.

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Bratt PittSienna Miller
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