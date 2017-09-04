Ünlü oyuncudan bomba itiraf;Tüm rol arkadaşlarımla aşk yaşadım

Bugüne kadar Yeşilçam'da 46 film yapan ünlü oyuncu, "Yeşilçam'ın meşhur öpüşme ve sevişme sahnelerinde gerçek etkileşim oluyordu. Tüm rol arkadaşlarımla aşk yaşadım." diyerek bomba itiraflarda bulundu.

Posta'dan Oya Çınar'a konuşan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin 13 yıl önce büyük bir değişim geçirdi. Namaza başladı, hacca gitti. Şimdi 55 yaşında. Son kullanma tarihinin yaklaştığını ama setleri özlediğini söylüyor. Bugüne kadar 46 film yapan oyuncu, "Yeşilçam'ın meşhur öpüşme ve yatak sahnelerinde gerçek etkileşim oluyordu. Tüm rol arkadaşlarımla aşk yaşadım. Molalarda da bir şeyler yaşıyorduk... Haliyle rol, gerçeğe dönüşüyordu." ifadelerinde bulundu.