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15 Mart 2017 Çarşamba 17:35

Ünlü oyuncunun acı günü

 Ünlü oyuncu Engin Öztürk'ün ablası kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun acı günü
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Ünlü oyuncunun acı günü

   Ünlü oyuncu Engin Öztürk'ün ablası kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.Kalbinden rahatsız olan avukat Berrin Öztürk, Antalya’da adliyeden çıktığı sırada fenalaştı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Öztür tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berrin Öztürk'ün cenazesi Eskişehir’e getirildi. Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Berrin Öztürk’ün annesi Nermin Öztürk, babası Erdoğan Öztürk, kardeşi ünlü oyuncu Engin Öztürk, oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli ve İdil Fırat ile Eskişehirspor kaptanı Erken Zengin katıldı. Berrin Öztürk'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.
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Engin Öztürk
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