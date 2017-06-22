Reklam filmlerinin şirin beyefendi oyuncusu Mert Fırat'ın babası vefat etti.Pek çok filmde ve dizide izlediğimiz son zamanlarda da Cem Yılmaz’la birlikte oynadığı reklamlarda karşımıza çıkan Mert Fırat babası Nihat Fırat’ı kaybetti. Yakışıklı oyuncuyla ilgili acı haberi şimdilerde Arif v 216 filminde beraber oynadığı rol arkadaşı Zafer Algöz attığı tweetle duyurdu. Ayvalık’ta yaşadıkları yerde vefat etti. Babasının vasiyeti üzerine cenazesi Antakya’da defnedilecek.
Ünlü oyuncunun acı günü
Reklam filmlerinin şirin beyefendi oyuncusu Mert Fırat'ın babası vefat etti.
Reklam filmlerinin şirin beyefendi oyuncusu Mert Fırat'ın babası vefat etti.Pek çok filmde ve dizide izlediğimiz son zamanlarda da Cem Yılmaz’la birlikte oynadığı reklamlarda karşımıza çıkan Mert Fırat babası Nihat Fırat’ı kaybetti. Yakışıklı oyuncuyla ilgili acı haberi şimdilerde Arif v 216 filminde beraber oynadığı rol arkadaşı Zafer Algöz attığı tweetle duyurdu. Ayvalık’ta yaşadıkları yerde vefat etti. Babasının vasiyeti üzerine cenazesi Antakya’da defnedilecek.