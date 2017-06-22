﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Haziran 2017 Perşembe 14:42

Ünlü oyuncunun acı günü

 Reklam filmlerinin şirin beyefendi oyuncusu Mert Fırat'ın babası vefat etti.

Ünlü oyuncunun acı günü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Ünlü oyuncunun acı günü
   Reklam filmlerinin şirin beyefendi oyuncusu Mert Fırat'ın babası vefat etti.Pek çok filmde ve dizide izlediğimiz son zamanlarda da Cem Yılmaz’la birlikte oynadığı reklamlarda karşımıza çıkan Mert Fırat babası Nihat Fırat’ı kaybetti. Yakışıklı oyuncuyla ilgili acı haberi şimdilerde Arif v 216 filminde beraber oynadığı rol arkadaşı Zafer Algöz attığı tweetle duyurdu. Ayvalık’ta yaşadıkları yerde vefat etti. Babasının vasiyeti üzerine cenazesi Antakya’da defnedilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Mert Fırat
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Güzelleri ilk bölümde beklenen reytingi, alamadı Dünya Güzelleri ilk bölümde beklenen reytingi,...
Özge Özpirinçci yeni dizi ile ekranlara dönüyor Özge Özpirinçci yeni dizi ile ekranlara dönüyor
Olgun Şimşek ikinci kez baba oldu Olgun Şimşek ikinci kez baba oldu
Seda Akgül çıkacağı kanalı açıkladı Seda Akgül çıkacağı kanalı açıkladı
Fenerbahçe takım halinde Survivor'da finale kaldı Fenerbahçe takım halinde Survivor'da finale...
Hande Ataizi yeni bir  tv programına başlıyor Hande Ataizi yeni bir  tv programına başlıyor
Yukarı Çık

Dünya Güzelleri ilk bölümde beklenen reytingi,...
Günlerdir beklenen gezi & show programı Dünya Güzellerim dün akşam ilk bölümü Show Tv'de  ekranlara...

Haberi Oku