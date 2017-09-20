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Ünlü oyuncunun Çeşme isyanı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ve oğlu Ali'yle çıktığı Çeşme tatilinden sonra soluğu Cihangir'deki mekanında aldı.

Ünlü oyuncunun Çeşme isyanı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ve oğlu Ali'yle çıktığı Çeşme tatilinden sonra soluğu Cihangir'deki mekanında aldı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:27
Ünlü oyuncunun Çeşme isyanı

Ünlü oyuncunun Çeşme isyanı

   Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ve oğlu Ali'yle çıktığı Çeşme tatilinden sonra soluğu Cihangir'deki mekanında aldı. Neredeyse bütün bir yazı geçirdiği Çeşme'deki mekanlardan dert yanan oyuncu, “Tatilde evde çıkmadık. Beldeler saçma sapan hale geldi.Biz küçükken para vermeden denize girdiğimiz sahillerde, artık ücretsiz oturulmaz durumdalar. İnsanlar bana, ‘cimri' diyecekler diye korkuyorum ama sadece enayi yerine konmayı sevmiyoruz. Akşam suyun fiyatı başka, gündüz farklı oluyor. Artık aptal yerine konmak istemiyorum. O yüzden o mekanların hiçbirine gitmiyorum. Alaçatı'ya çocuğu dondurma yemeye bile götüremiyoruz. Müzik çalınmayan sahil yok. Gidip kafanı dinleyip, Kitap okuyabileceğin bir yer kalmadı. Kalabalıktan hafta sonları evde sularımız kesildi” diye konuştu. 

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
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