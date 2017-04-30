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30 Nisan 2017 Pazar 18:35

Ünlü piyanist hayatını kaybetti

Ünlü piyanist Yavuz Özışık hayatını kaybetti.Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu

Ünlü piyanist hayatını kaybetti
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Ünlü piyanist hayatını kaybetti
     Ünlü piyanist Yavuz Özışık hayatını kaybetti.Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Akay, “Bir süredir hastanede tedavi gören ve Türk müzik dünyasında yeri doldurulamayacak ünlü müzisyen Yavuz Özışık’ı kaybettik. Onu San Remo Müzik yarışmalarında, yarışmada birinci gelen şarkıyı hemen o gece çalıp söylemesi ve Cenk Koray ile Halit Kıvanç’lı Pazar eğlencelerinden hatırlayacaksınız.Özışık'ın cenazesi, Pazartesi günü Şakirin Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazı sonrası, Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek. Nur içinde yatsın inşallah.” ifadelerini kullandı.
Yavuz Özışık Kimdir   
   Ünlü piyanist Yavuz Özışık 7 Aralık 1942 yılında Bandırma’nın Doğançay ilçesinde dünyaya geldi. Özışık, İlham Gencer’in desteğiyle profesyonel müzik yaşamına atıldı. İki 45'lik plak Yapan Özışık, Cenk Koray ve Halit Kıvanç’lı Pazar eğlencelerinde ise 750 kez televizyon programına çıktı. Yavuz Özışık iki kız babasıydı.
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Anahtar Kelimeler
Yavuz ÖzışıkÜnlü Piyanist
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