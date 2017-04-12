Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı

Sanatçı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu.İbrahim Erkal’ı sitenin güvenlik görevlisi baygın durumda buldu ve , durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Haberi alan alan Erkal’ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.İbrahim Erkal, daha sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak başka bir hastaneye sevk edildi.
Baygın halde bulunan İbrahim Erkal’ın sağ arka kulağının altında yırtık olduğu tespit edildi.