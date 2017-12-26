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Ünlü sanatçı miras yüzünden oğlunu sildi

 Oyuncu Kenan Kalav miras yüzünden oğlunu sildiği iddia edildi

Ünlü sanatçı miras yüzünden oğlunu sildi

 Oyuncu Kenan Kalav miras yüzünden oğlunu sildiği iddia edildi

26 Aralık 2017 Salı 10:12
Ünlü sanatçı miras yüzünden oğlunu sildi

Ünlü sanatçı miras yüzünden oğlunu sildi

   Oyuncu Kenan Kalav miras yüzünden oğlunu sildiği iddia edildi.Babasının bıraktığı miras nedeniyle uzun süre annesi ve kız kardeşiyle dava için uğraşan ve davayı kazandıktan sonra lüks bir yaşam sürdüren Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Kenan Kalav'ın oyuncu oğlu Can Kurt Kalav ile olan bağlarını kopardığı ortaya çıktı.   Kendisi gibi oyuncu olan Can Kurt Kalav sosyal medya hesabında babasını takip etmeyi bırakırken, Kenan Kalav da oğlunu takip etmeyi bıraktı. İddialara göre; Kenan Kalav kazandığı mirastan sonra dünya turuna çıkıp lüks yaşamını sürdürüp oğlu Can'ı ihmal etmiş.Oğlu Can Kurt Kalav, küçük yaştan beri zor zamanlarında hiç yanında olamayan babasını tamamen hayatından silmiş.

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Son Güncelleme: 26.12.2017 08:57
Anahtar Kelimeler:
SildiOğluMirasKenan Kalav
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