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Ünlü sanatçı ölüm tehditi aldı

Sanatçı Pınar Altuğ ölüm tehditi aldı

Ünlü sanatçı ölüm tehditi aldı

Sanatçı Pınar Altuğ ölüm tehditi aldı

26 Ağustos 2017 Cumartesi 13:21
Ünlü sanatçı ölüm tehditi aldı

Ünlü sanatçı ölüm tehditi aldı

  Sanatçı Pınar Altuğ ölüm tehdidi aldı. Oyuncu Pınar Altuğ, dört yıl önce bir televizyon programında “Biz Atatürk’ün çocuklarıyız” diyerek üniversitelerde türbana karşı çıkan sözlerinin yeniden getirilmesi üzerine ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Pınar Altuğ, üniversitelerde türban düzenlemesine ilişkin o tarihlerde bir televizyon programında “Bu beni rahatsız ediyor. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Bize yıllardır öğretilen bir kılık kıyafet kanunu var ve hep onun peşinden gittik. İnandığı için türban takılıyorsa sonuna kadar saygım var. Ama eğer şekilcilik olarak takılıyorsa o zaman tepki gösteriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

   Oyuncu Pınar Altuğ'un bir Instagram hesabının bu sözlerini yeniden gündeme getirmesi üzerine ölüm tehditleri aldığını belirten sanatçı, “Bir daha kapalı kadınlarla ilgili öyle açıklama yaparsan, sete gelip seni öldürürüm” yorumunu yapan takipçisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Oyuncu Pınar Altuğ, söz konusu şahsa “Sanırım derdiniz ünlü olmak. Mesajınızı avukatıma ilettim. Hakkınızda yapılacak suç duyurusu sonrasında, derdinizi hukuka anlatırsınız” diyerek karşılık verdi.

Sözcü

Son Güncelleme: 26.08.2017 13:33
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