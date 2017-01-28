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28 Ocak 2017 Cumartesi 11:24

Ünlü sanatçı polisten kaçtı

  Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Etiler’de takıldığı trafik çevirmesinden kaçınca ceza kesildi.

Ünlü sanatçı polisten kaçtı
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Ünlü sanatçı polisten kaçtı
  Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Etiler’de takıldığı trafik çevirmesinden kaçınca ceza kesildi.. Şarkıcı Mustafa Ceceli önceki gece saat 01.00’de İstanbul Etiler’de polis kontrolüne takıldı. Ünlü popçunun cipi, Etiler’de polisler tarafından durduruldu.Aracını kontrol noktasına yanaştırdığı sırada gazlayarak kaçması üzerine polisler Ceceli’nin peşine düştü. Levent, Baltalimanı, Yeniköy hattında yaşanan kovalamacada şarkıcı, Levent’te izini kaybettirdiği bir anda yanındaki kadın arkadaşını yolda indirdi. Polis ekibi, Ceceli’yi Zincirlikuyu’da aracının önünü keserek durdurdu. Yapılan muayenede şarkıcının ölçüm değeri 0 promil çıktı. Devlet memurunun hayatını tehlikeye atmak, kontrol noktasından kaçmak suçlarından 301 TL para cezası kesilen ünlü popçu, “Sizden korktuk kaçtık. Hanımefendi DMC Pazarlama Müdürü” açıklaması yaptı.
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Mustafa CeceliPolis Kontrolünden Kaçtı
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