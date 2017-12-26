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Ünlü sanatçı sevgilisi için servet tepti

Sanatçı Hadise sevgilisi için yılbaşı akşamı kendisine önerilen serveti tepti

Ünlü sanatçı sevgilisi için servet tepti

Sanatçı Hadise sevgilisi için yılbaşı akşamı kendisine önerilen serveti tepti

26 Aralık 2017 Salı 09:46
Ünlü sanatçı sevgilisi için servet tepti

Ünlü sanatçı sevgilisi için servet tepti

   Sanatçı Hadise sevgilisi için yılbaşı akşamı kendisine önerilen serveti tepti.Her yeni yılı sahnede karşılayan Hadise, bu kez parayı değil, aşkı seçti. Konser için gelen 1 milyon TL'lik teklifi geri çeviren şarkıcı, 2018'i sevgilisi Aurelien Muller'le karşılayacak.  

   Hadise, 'Sıfır Tolerans' klibinde kamera karşısına geçtiği model sevgilisinin "Sana Paris'te unutamayacağın bir yeni yıl yaşatacağım" teklifini geri çevirmedi.Çevresindekilere "Her yılbaşında çalıştım, bu kez işi değil, aşkı seçiyorum" dediği öğrenilen şarkıcı ve sevgilisi, geçtiğimiz ay kaldıkları Plaza Athenee Hotel'de yeni yıla "Merhaba" diyecek.Hadise, daha sonra ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz'le rotasını Londra'ya çevirerek, kısa bir tatil yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
HadiseSevgiliServet
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