Ünlü santçı Burhan Çaçan oğlu Kutdal'ı evlendirdi. Geçen akşam Elite World Europa Hotel’de gerçekleşen düğünde Büşra Kaleli ile evlenen Kutsal Çaçan’ın nikah şahitliğini işadamı Cavit Çağlar yaptı.Ceylan, Petek Dinçöz gibi ünlü isimlerin de katıldığı düğünde Burhan Çaçan, türkü söyledi.
Ünlü sanatçının mutlu günü
Ünlü santçı Burhan Çaçan oğlu Kutdal'ı evlendirdi.
Ünlü santçı Burhan Çaçan oğlu Kutdal'ı evlendirdi. Geçen akşam Elite World Europa Hotel’de gerçekleşen düğünde Büşra Kaleli ile evlenen Kutsal Çaçan’ın nikah şahitliğini işadamı Cavit Çağlar yaptı.Ceylan, Petek Dinçöz gibi ünlü isimlerin de katıldığı düğünde Burhan Çaçan, türkü söyledi.