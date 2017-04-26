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26 Nisan 2017 Çarşamba 08:59

Ünlü sanatçının mutlu günü

 Ünlü santçı Burhan Çaçan oğlu Kutdal'ı evlendirdi.

Ünlü sanatçının mutlu günü
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Ünlü sanatçının mutlu günü
     Ünlü santçı Burhan Çaçan oğlu Kutdal'ı evlendirdi. Geçen akşam Elite World Europa Hotel’de gerçekleşen düğünde Büşra Kaleli ile evlenen Kutsal Çaçan’ın nikah şahitliğini işadamı Cavit Çağlar yaptı.Ceylan, Petek Dinçöz gibi ünlü isimlerin de katıldığı düğünde Burhan Çaçan, türkü söyledi.

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Burhan Çaçan
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