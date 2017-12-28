Ünlü şarkıcıdan seksi paylaşım

Ünlü şarkıcı Demi Lovato sosyal medyadan yaptığı seksi paylaşım ile tıklanma rekoru kırdı. Sosyal medyada 64 milyon takipçisi olan şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato, dün öyle bir selfie yaptı ki, 2.5 milyon kişi beğendi! Ünlü şarkıcı Demi Lovato, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile beğeni topladı. Banyoda yaptığı seksi selfie dışında, siyah-beyaz çizgili, kiraz motifli mayosu ile de dikkat çekti. Solid & Striped marka 800 TL değerindeki mayo Twitter’ın da gündemindeydi. Aynı mayonun benzerini ya da birebir aynısını paylaşan kullanıcılar, ‘155 Sterlin değil 3 Sterlin’e aldım”, “Demi bak burada daha ucuzu var”, “Ara sıra pazara da uğra” gibi yorumlar yaptı…

Sözcü