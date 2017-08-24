Ünlü sunucu anne oldu

1.5 sene flört ettiği milli yelkenci Edhem Dirvana ile Aralık 2015'te sürpriz bir nikâhla evlenen güzel sunucu Tanem Sivar ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı bu güzel anı belgeleyen fotoğrafın altına güzel sunucu "Çok şükür Süleyman Dirvana bugün saat 20:00 itibarı ile aramıza katıldı. Tanem çok iyi, hamileliği gibi doğumu da çok rahattı. Süleyman, ataları gibi çevresine faydalı, iyi bir insan, iyi bir denizci olur inşallah. Canım oğlum hoşgeldin." notunu düştü.