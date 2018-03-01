Ünlü sunucu hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu Müge Oruçkaptan hastaneye kaldırıldı.TRT döneminin ünlü isimlerinden Müge Oruçkaptan hastaneye kaldırıldı. Birçok sağlık sorunuyla boğuşan Oruçkaptan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.Tek kanallı TRT döneminin ünlü sunucularından olan ve aynı zamanda çok sayıda dizide rol alan Müge Oruçkaptan, geçirdiği ameliyatlar sonucu 47 kiloya düşerek hastanelik oldu. Sanatçı yarın bir kez daha ameliyata alınacak.Şarkıcılığının yanı sıra ünlüler dünyasına yönelik verdiği kötü haberlerle tanınan Onur Akay, yakın dostu Oruçkaptan'ın eşi Baran Rasim Kaçmaz’la görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Müge Oruçkaptan'ın bir yudum su bile içemediğini söyleyen Akay, “Canım dostum Müge Oruçkaptan, 2016 yılında şekeri 535'e yükselerek hastaneye kaldırılmış ve 2017 yılının Haziran ayında ise, 4,5 saat süren şeker ameliyatı olmuştu. Sevgili Müge'nin ayrıca ameliyatla midesinden bir bölüm alınmış ve bağırsaklarını bağlamışlardı. Geçtiğimiz aylarda safra kesesi ameliyatı da olan Müge, 35 kilo vererek 47 kiloya düşünce, bir hafta önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Canım arkadaşım bir yudum su bile içemiyor ve sadece kusuyor. Cuma günü ameliyatla bağırsaklarını serbest bırakacaklar ve acilen 10 kilo alması lazım. Dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

Sözcü