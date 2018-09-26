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Ünlü sunucu "Uyandığımda sevgilim tecavüz etmişti"

Ünlü sunucu Padma Lakshmi yılbaşı gecesi erkek arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti.

Ünlü sunucu "Uyandığımda sevgilim tecavüz etmişti"

Ünlü sunucu Padma Lakshmi yılbaşı gecesi erkek arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 15:28
Ünlü sunucu "Uyandığımda sevgilim tecavüz etmişti"

Ünlü sunucu "Uyandığımda sevgilim tecavüz etmişti"

   Ünlü sunucu Padma Lakshmi yılbaşı gecesi erkek arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti.ABD'li televizyon sunucusu ve oyuncu Padma Lakshmi, bir yılbaşı gecesi sevgilisinin kendisine zorla tecavüz ettiğini itiraf eti.ABD'li televizyon sunucusu ve oyuncu Padma Lakshmi, 16 yaşında tecavüze uğradığını açıkladı. New York Times gazetesine bir yazı yazan Hint asıllı ünlü televizyoncu, yılbaşı gecesi erkek arkadaşının kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti.

   Lakshmi'nin yazısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Anayasa Mahkemesi adayı yargıç Brett Kavanaugh'un cinsel saldırı suçlamalarına hedef olduğu dönemde yayınlandı.Psikoloji Profesörü Christine Blasey Ford, lise yıllarında Kavanaugh'un kendisini yatağa ittiğini, ellediğini ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını söyledi. Söz konusu suçlama, ABD'yi karıştırdı. Profesör Ford Senato önünde ifade vermeyi kabul ederken, Başkan Donald Trump beklendiği gibi adayının arkasında durdu.

   Ford'dan sonra bu kez Kavanaugh'nun Yale Üniversitesi'nden sınıf arkadaşı olan Deborah Ramirez cinsel istismar suçlamasını gündeme getirdi. Ramirez'in anlattıklarına göre, olay içki içtikleri bir partide meydana geldi.

 

   Top Chef programının sunucusu Lakshmi, tüm yaşananların ardından neden sessiz kaldığını anlattı: "Başkan Trump, Twitter mesajında 'Prof. Ford doğruyu söylüyorsa neden yıllar önce polise gitmedi' diyor. Ben iki kadının neden bu bilgiyi sakladıklarını anlıyorum, yıllar önce, ben de aynı şeyi yaptım.Los Angeles'ta bir yılbaşı gecesinde erkek arkadaşımla buluştum. Yeni yıl partisinden sonra eve döndüm, uyudum. Uyandığımda erkek arkadaşım üzerimdeydi. Ne yapıyorsun?' diye sordum. Bana, 'Yalnızca biraz acı verecek' yanıtını verdi. 'Lütfen bunu yapma' deyip çığlık attım. Bunu ne anneme, ne arkadaşlarıma ne de polise anlatabildim. Tam bir şok yaşıyordum.Kendimi suçlu hissediyordum. 1980'lerde sevgili tecavüzü hiç konuşulmazdı. Ebeveynlerin 'Evinde ne işi vardı sevgilinin?' dediğini hayal edebiliyorum."Televizyon sunucusu Lakshmi, 33 yıl sonra hislerini "Bu konuyu konuşmayarak hiçbir şey elde etmedim. Eğer cinsel saldırılarda bir zaman dilimi koyarsak, hepimiz kaybederiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Padma LakshmiTecavüz
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