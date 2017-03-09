Ünlü televizyoncu hayranlarını korkuttu
Ünlü televizyoncu Mesur Yar,uçakta panik atak geçirdi.Mesut Yar İstanbul'da Bodrum'a gitmek için bindiği uçakta panik atak geçirdi.Panik atak sonrası Mesut Yar hastaneye kaldırılırken, uçak 45 dakika rötarlı uçabildi... Instagram hesabından "tekledim" diyen Mesut Yar, "Bir dönem buradaki resimlere bakıp 'ne gezdiniz ama..' diyen sevgili takipçiye selam olsun" diyerek espri de yaptı... Rahatsızlanması nedeniyle uçuşları 45 dakika geçiken tüm yolculardan özür dileyen Mesut Yar'ın Instagram hesabından yaptığı o paylaşım şöyle: