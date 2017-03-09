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09 Mart 2017 Perşembe 08:39

Ünlü televizyoncu hayranlarını korkuttu

Ünlü televizyoncu Mesur Yar,uçakta panik atak geçirdi

Ünlü televizyoncu hayranlarını korkuttu
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Ünlü televizyoncu hayranlarını korkuttu
   Ünlü televizyoncu Mesur Yar,uçakta panik atak geçirdi.Mesut Yar İstanbul'da Bodrum'a gitmek için bindiği uçakta panik atak geçirdi.Panik atak sonrası Mesut Yar hastaneye kaldırılırken, uçak 45 dakika rötarlı uçabildi... Instagram hesabından "tekledim" diyen Mesut Yar, "Bir dönem buradaki resimlere bakıp 'ne gezdiniz ama..' diyen sevgili takipçiye selam olsun" diyerek espri de yaptı... Rahatsızlanması nedeniyle uçuşları 45 dakika geçiken tüm yolculardan özür dileyen Mesut Yar'ın Instagram hesabından yaptığı o paylaşım şöyle:
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Anahtar Kelimeler
Mesut YarPanik Atak
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