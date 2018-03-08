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Ünlü televizyoncuya ahlaksız teklif

 BBC televizyonu çalışanı Rusya'da tacize uğradı.

Ünlü televizyoncuya ahlaksız teklif

 BBC televizyonu çalışanı Rusya'da tacize uğradı.

08 Mart 2018 Perşembe 09:44
Ünlü televizyoncuya ahlaksız teklif

Ünlü televizyoncuya ahlaksız teklif

   BBC televizyonu çalışanı Rusya'da tacize uğradı.Ünlü İngiliz yayın kuruluşu BBC, bir çalışanının Rusya'da tacize uğradığını manşetten duyurdu. BBC Rusya servisinden Feride Rüstemova, Rusya'nın önemli isimlerinden Leonid Slutsky'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Gazeteci, yaklaşık bir yıl önce meydana gelen olayla ilgili bir ses kaydetti. 24 Mart 2017'de alınan ve BBC’nin şimdilik yayımlamayacağını duyurduğu kayıtta, Rüstemova Rus politikacıyı parlamentodaki ofisinde ziyaret ediyor ve konuşma sırasında Slutsky konuyu birden değiştiriyor.

    Gazeteciye BBC'den ayrılıp kendisi için çalışıp çalışmayacağını soran Rus siyasetçi, Rüstemova'nın teklifi reddetmesi üzerine "Benden uzak durmayı deniyorsun, beni öpmek istemiyorsun, kalbimi kırıyorsun" diyor. Rüstemova, evlenmeyi planladığı bir erkek arkadaşı olduğunu söyleyince de, Slutsky “Muhteşem! Onun eşi, benim ise metresim olacaksın” ifadesini kullanıyor. Feride Rüstemova, daha sonra üzerine doğru gelen Slutsky’nin kendisine fiziksel tacizde bulunduğunu belirtti.

   Ses kaydında tacizden rahatsız olduğunu ve kendisini ellememesi gerektiğini ifade eden Rüstemova’ya, Rus politikacının “Ben kimseyi avuçlamam. Tamam, belki biraz. Ama ‘avuçlamak’ kötü bir ifade” diye cevap verdiği de duyuluyor.

   Rus parlamentosu Duma'nın başkan yardımcısı Slutsky, suçlamaları reddederek kendisine yönelik iftiraları mahkemeye taşıyabileceğini söyledi. Geçen iki haftada Feride Rüstemova’dan önce iki gazeteci daha Slutsky’nin uygunsuz davranışlarından açık bir şekilde şikâyetçi oldu. Yekaterina Kotrikadze ve Daria Zhuk’un iddialarına yanıt veren Slutsky, kendisine yönelik bir komplo kurulduğunu öne sürmüştü.

Medyaradar

Anahtar Kelimeler:
BBC Televizyonu
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