Ünlü tv yıldızı süper minisiyle zor anlar yaşadı

Ünlü tv yıldızı Charlotte Crosby son davette giydiği süper minisi ile yine zor anlar yaşadı.Her gittiği organizasyonda frikik veren ünlü televizyon yıldızı Charlotte Crosby yine süper mini kurbanı oldu. Basamağa adım atan ünlü yıldız yine frikik verdi.

Verdiği kilolarla bir dönem gündeme oturan İngiliz realty şov yıldızı Charlotte Crosby yine frikik verdi. Ünlü yıldızı geçen aylarda arabasından inerken büyük bir frikik vermiş magazin basınına uzun süre malzeme olmuştu.Ünlü yıldız dün de Londra'da düzenlenen bir etkinliğe katılmak için yine siyah süper mini bir elbise tercih tercih etti. Derin yırtmaçları olan elbise ünlü yıldızı basamak çıkarken bir hayli zorladı. Elleriyle eteğini çekiştiren ve çevresindekilerden yardım alan ünlü yıldız yine de frikikten kaçamadı. Posta'nın haberine göre ancak İngiliz basını Crosby'nin daha önce verdiği frikikleri manşet yaparak, bu kez yaşananın çok da önemli olmadığını yazdılar.