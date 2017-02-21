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21 Şubat 2017 Salı 10:30

Ünlü yönetmenin oğlu gözaltına alındı

  Ünlü yönetmen Ülkü Erkalın’ın oğlu yönetmen Murat Erkalın gözaltına alındı

Ünlü yönetmenin oğlu gözaltına alındı
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Ünlü yönetmenin oğlu gözaltına alındı

   Ünlü yönetmen Ülkü Erkalın’ın oğlu yönetmen Murat Erkalın gözaltına alındı.Murat Erkalın bir tanıdığının kredi kartı ile para çekip ödemediği gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyordu.Yeşilçam'ın ünlü yönetmenlerinden Ülkü Erkalın’ın yapımcı ve yönetmen oğlu Murat Erkakalın Bursa'nın İnegöl İlçesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.
   Mersin'de bir tanıdığının kredi kartı ile para çekip ödemediği iddiasıyla ‘Güveni kötüye kullanmak’ suçundan yargılanan ve 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Erakalın, bir otelin reklam filmi çekimi için geldiği Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde jandarma tarafından gözaltına alındı. Murat Erakalın, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 
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Anahtar Kelimeler
Ülkü ErkalınMurat Erkalın
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