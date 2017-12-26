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Usta oyuncu 3 kadınla birden yakalandı

Usta oyuncu Haluk Bilginer önceki akşam Cihangir'de objektiflere 3 kadınla birden yakalandı.

Usta oyuncu 3 kadınla birden yakalandı

Usta oyuncu Haluk Bilginer önceki akşam Cihangir'de objektiflere 3 kadınla birden yakalandı.

26 Aralık 2017 Salı 11:22
Usta oyuncu 3 kadınla birden yakalandı

Usta oyuncu 3 kadınla birden yakalandı

      Usta oyuncu Haluk Bilginer önceki akşam Cihangir'de objektiflere 3 kadınla birden yakalandı.Cihangir'de 3 kadınla birden yakalanan usta oyuncu Haluk Bilginer, kameraları görünce neye uğradığını şaşırdı. Aşkın Nur Yengi'nin bu kaçamağa ne diyeceği merak konusu oldu.Aşkın Nur Yengi ile evliliklerini bitirdikten sonra uzun bir süre Zerrin Tekindor ile aşk yaşayan Haluk Bilginer, geçtiğimiz aylarda yeniden Aşkın Nur Yengi ile çocuğunu bahane ederek birlikte yaşamaya karar vermişti.

   Rahat duramayan tecrübeli oyuncu, önceki gece Cihangir Sur Balık'ta üç kadınla felekten bir gece çaldı.   Mekan çıkışında flaşların patlamasının ardından ne yapacağını şaşıran Bilginer, soruları da yanıtsız bıraktı. Mekan çıkışında yüzlerini kapatan hanımların ise kim oldukları öğrenilemedi. Hızla taksiye yönelen gruptan Haluk Bilginer'e neden kaçtığı sorulduğunda "Kaçmıyoruz sadece aracımıza binmeye çalışıyoruz" yanıtını verdi. Yanındaki kadınların kim olduğu sorulduğunda ise panikleyen Bilginer, soruları yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.   İlişkilerine kaldıkları yerden çocuklarını bahane ederek başlayan Aşkın Nur Yengi ise sosyal medya hesaplarından Tekindor'u ima ederek paylaşımlar yapmıştı. Eski eşi şimdi sevgilisi Bilginer'in üç kadınla yakalanmasına ne diyeceği merak konusu oldu. Kadınlar mekandan çıkarken yüzlerini sakladılar.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk BilginerAşkın Nur Yengi
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