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24 Mayıs 2017 Çarşamba 10:31

Usta oyuncu Ayten Gökçer felç geçirdi

Usta oyuncu Ayten Gökçer (77) felç geçirdi.

Usta oyuncu Ayten Gökçer felç geçirdi
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Usta oyuncu Ayten Gökçer felç geçirdi
Usta oyuncu Ayten Gökçer (77) felç geçirdi.Ayten Gökçer’in kızı Aslı Gökçer Oba, annesinin sağlık durumuyla ilgili “Annem hastaneden taburcu oldu, Allah’a şükür gayet iyiye gidiyor ama fizik tedaviye devam edecek. Rahatsızlığının ne zaman ve nasıl nüksettiğinden ziyade; bizim için de, sizin için de sağlık durumunun iyiye gitmesi daha önemli… Çocuklarımın yani torunlarının duruma üzülmemesi için basın açıklaması yaparak bu durumu duyurmak istemedik. Merak etmeyin, şu an iyi” dedi.
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