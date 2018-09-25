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Usta oyuncu hayatını kaybetti

  Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti.

Usta oyuncu hayatını kaybetti

  Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti.

25 Eylül 2018 Salı 09:29
Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

    Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti.25. Adana Film Festivali için Adana'da bulunun ünlü oyuncu Yakup Yavru, açılış töreni sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Uluslararası Adana Film Festivali’nin açılış ve Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri Töreni'ne katılan ünlü sanatçı Yakup Yavru, törenin ardından dinlenmek için oteldeki odasına geçti. Gece kalp krizi geçiren Yavru, Özel Adana Hastane'sine kaldırıldı. Ünlü sanatçı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

  Yavru'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Amasyalı, 22 yıllık sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, memleketinde, belediyeye bağlı Tekirdede Mezarlığı’ndan kendisi için mezar yeri satın almıştı.

 

YAKUP YAVRU KİMDİR?

Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya’da doğdu. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı.Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle Mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklam filminde de yer aldı.Yakup Yavru ayrıca; “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”. “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.

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Yakup Yavru
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