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04 Temmuz 2017 Salı 20:07

Usta oyuncu hayatını kaybetti

  Usta oyuncu Hakan Balamir rahatsızlığının artması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Usta oyuncu hayatını kaybetti
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Usta oyuncu hayatını kaybetti
   Usta oyuncu Hakan Balamir rahatsızlığının artması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi..Türk sinemasının usta oyuncularından Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle   ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.Yapılan tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu yaşam mücadelesine yenik düştü.

Hakan Balamir kimdir?
1946 yılında İstanbul'da doğmuştur. Hakan Balamir, 1972 yılında "Bir Aşk Bin Ölüm" adlı film ile sinema oyunculuğuna başladı. 1974 yılında başrolde oynadığı "Yunus Emre" adlı sinema filmindeki rolü ile 11. Antalya Film Şenliği En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
1973 yılında "Mahpus" filminde başrolde Türkan Şoray ile birlikte oynadı. 1975 yılında Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından uyarlanan senaryosu Ömer Lütfi Akad, Duygu Sağıroğlu, Memduh Ün'den ve yapımcılığı ile yönetmenliği Memduh Ün'den olan "Ağrı Dağı Efsanesi” adlı filmde Fatma Girik ve Hayati Hamzaoğlu ile birlikte oynadı.
 1980 yılına kadar Londra'da kaldı.
Hakan Balamir, 1982 yılında Şişli'de butik açtı. Çocuk elbiseleri imalatına girdi.
1982 yılında s  "Göl" filminde Müjde Ar ve Talat Bulut ile birlikte oynadı.
Sinema oyuncuları derneği'ni kurarak başkanlığını yaptı. Hakan Balamir, 1985 yılında "Hakan Film şirketi" adı ile şirketini kurup yapımcılığa başladı.
1985 yılında yapımcılığını kendisinin yaptığı ve yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı "14 Numara" adlı sinema filmindeki "arap" karakteri ile 22. Antalya Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Hakan Balamir, filmde Serpil Çakmaklı, Bülent Bilgiç, Keriman Ulusoy, Nilüfer Aydan ile birlikte oynamıştır.
 1986 yılında yapımcılığını Hakan Balamir'in üstlendiği, yönetmenliğini Bilge Olgaç'ın yaptığı "Üç Halka 25" filminde Hülya Avşar, Hüseyin Peyda, Tuncer Necmioğlu, Güzin Özipek ile birlikte oynadı.
1987 yılında Sabahattin Ali'nin aynı isimli hikâyesinden esinlenilerek Ayşe Şasa tarafından senaryolaştırılan "Gramofon Avrat" sinema filminin yönetmenliğini Yusuf Kurçenli yaparken filmde Türkan Şoray, Hakan Balamir, Emin And, Güzin Özipek, Menderes Samancılar, Ferda Ferdağ oynamıştır.
   
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