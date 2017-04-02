Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Hababam Sınıfı'nın 'Güdük Necmi'si, hep güler yüzüyle anacağımız oyuncu Halit Akçatepe cuma günü aramızdan ayrıldı. Akçatepe için Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi.
Akçatepe'nin tabutu, törenin ardından Karacaahmet mezarlığına götürüldü. Usta oyuncu burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Sanat yaşamına tiyatro ile ilk adımı atan Halit Akçatepe, Refik Halit Karay Mektebi’ni bitirdikten sonra Konservatuvar eğitimi ile profesyonel olarak oyunculuk yapmaya başladı. Rıfat Ilgaz imzalı ‘Hababam Sınıfı’ ile efsaneleşen usta sanatçı, yer yer güldüren, yer yer hüzünlendiren karakterlerle, hepimizin gönlünde taht kurdu. Tıpkı Sen Tıpkı Ben, Töre ve Rosenbergler Ölmemeli gibi edebi eserleri, usta bir oyunculukla tiyatro sahnesinde izleyiciye ulaştıran Halit Akçatepe, rol aldığı sayısız filmle, Türk sinemasının en büyük sanat emektarlarından biri olarak 70 yılını sanata adadı.
Hababam Sınıfı’nın Güdük Necmi’si Akçatepe, 2014 yılında sağ tarafında güçsüzlük ve yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Halit Akçatepe için ilk tören Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Akçatepe’nin cenazesi törenin ardından, öğle namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.Anma törenine katılamayıp cenazeye gelen Müjdat Gezen; ” Söylenecek bir şey yok. Yavaş yavaş sıra bize de geliyor. Fazla söze gerek yok böyle ortamlarda hepimizin başı sağ olsun.”İ
İlyas Salman program başladıktan kısa süre sonra Caddebostan Kültür Merkezi’ne geldi. Hastalığı dolayısıyla yürümekte zorluk çektiği görülen İlyas Salman’ın hareket etmek için bir yürüteç kullanması da dikkatlerden kaçmadı.
Kalça kemiğinden geçirdiği operasyon sonucu yürümekte zorluk çeken oyuncu İlyas Salman törene değneklerle katıldı. Usta oyuncu merhum Akçatepe için; “Eşi bulunmaz bir insandı ve işte uğurladık kainata. 79 yaşında gitti. Benim için yine de çok gençti. Sanatçılar zaten her zaman yaşlıdır. Halit, 80 milyon yaşındaydı. Seksen milyon insan için yaşadı. Ruhu şad olsun.”dedi.