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04 Nisan 2017 Salı 15:30

Usta oyuncu unutkanlık sorunu yaşıyor

 Usta oyuncu Nebahat Çehre'nin son dönemlerde unutkanlık sorunu yaşadığı söyleniyor.

Usta oyuncu unutkanlık sorunu yaşıyor
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Usta oyuncu unutkanlık sorunu yaşıyor
   Usta oyuncu Nebahat Çehre'nin son dönemlerde unutkanlık sorunu yaşadığı söyleniyor.Yaklaşık 4 yıl önce Alzheimer olduğu iddia edilen Nebahat Çehre hakkındaki haberler o dönem asılsız çıksa da, ünlü oyuncunun şu sıralar unutkanlık sorunu olduğu ve Alzheimer korkusu yaşadığı söyleniyor.73 yaşında unutkanlık sorunu yaşamaya başlayan usta oyuncuyu Alzheimer korkusu sardı. Güzellik ve genç kalma sırları her zaman merak konusu olan Çehre, kısa süre önce hamamda kese yardımıyla cildinin yenilendiğini dile getirmişti. Ayrıca düzenli uyku, bol su ve sağlıklı beslenmeyle de bunu desteklediğini anlatmıştı. Güneş’te yer alan iddiaya göre ünlü isim son zamanlarda unutkanlık sorunu yaşıyor.

   Yakın çevresinin söylediğine göre Nebahat Çehre'de unutkanlık başlamış. Hatta bu durum o kadar ciddi boyutlara ulaşmış ki, dostları Çehre'nin bir doktora görünmesi gerektiğini söylemişler. 2013 yılında da usta oyuncunun Alzheimer olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış fakat asılsız çıkmıştı.

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Nebahat Çehre
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