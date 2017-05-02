Usta oyuncuya donör aranıyor

Tiyatronun usta ismi Payidar Tüfekçioğlu karaciğer nakli yapılacak.Bir süredir sağlık sorunları yaşıayan Payidar Tüfekçioğlu için donör arayışı başladı. Manajerlik şirketi ve oyunculuk şirketi sahibi Temmuz Karikutal, Payidar Tüfekçioğlu için yardım çağrısı yaptı. Sosyal medyada birçok kişi ve 55 yaşındaki oyuncunun meslektaşları ise bu paylaşıma destek verdi. Yardım mesajında şu sözlere yer verildi: "Değerli oyuncum, ağabeyim, sırdaşım, dostum, her şeyim Payidar Tüfekçioğlu'na karaciğer nakli yapılacaktır. Kan grubu 0 ve A olan 'donör' aranıyor. Kan değil, karaciğer aranmaktadır. Bu konuda hassasiyet gösterebilecek ve donör olacak kişiler benimle irtibat kurabilir. Lütfen paylaşalım ve duyuralım"