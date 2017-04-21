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21 Nisan 2017 Cuma 19:39

Ustaya veda edildi

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Bülent Kayabaş İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Ustaya veda edildi
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Ustaya veda edildi
   Önceki gün tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Bülent Kayabaş İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bülent Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu saat 09.50 sıralarında Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Törene başta Kayabaş'ın ailesi olmak üzere sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.
   Törende konuşan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, usta oyuncunun herkesin hayatında derin izler bıraktığını söyleyerek, "Aslında bugün bu salonun dolu olmasını çok isterdim. Bülent Kayabaş hayatı boyunca dik durdu. Dik yaşadı. Dik olarak hayata veda etti.''dedi.Sanatçının oğlu Ümit Kayabaş da babasıyla yaşadığı çeşitli anıları paylaşarak, şunları kaydetti: "Bülent Kayabaş'ın bu salondaki herkes için farklı bir anlam taşıdığını biliyorum. Birçok hikaye duydum.'Babanla, ben yıllar önce...' diye başlayan keyifli hikayeler... Benim için hikaye, benim son 30 yılımda geçen süredir. Bence de en gurur duyduğum, onun oğlu olma kısmı oldu. Bu 30 yılda bir babanın evladına yapabileceği her şey vardı. O gür ve korkutucu olan sesini, bana hiçbir zaman yükseltmedi."
    Usta sanatçı sevenlerinin gözyaşları arasında Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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