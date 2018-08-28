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Üstsüz fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

  İşte Benim Stilim yarışmasının ünlü yarışmacısı Bahar Candan sosyal medyadan üstsüz fotoğrafını paylaştı.

Üstsüz fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

  İşte Benim Stilim yarışmasının ünlü yarışmacısı Bahar Candan sosyal medyadan üstsüz fotoğrafını paylaştı.

28 Ağustos 2018 Salı 20:21
Üstsüz fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

Üstsüz fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

    İşte Benim Stilim yarışmasının ünlü yarışmacısı Bahar Candan sosyal medyadan üstsüz fotoğrafını paylaştı.Her dediğine sinirlendiğimiz ve tepki gösterdiğimiz, İşte Benim Sitilim yarışmasıyla ün kazanan Bahar Candan'ın sosyal medya paylaşımı yine olay oldu. Güneşlenirken üstsüz fotoğraf paylaşan Candan'a, kısa sürede beğeni yağdı.

   İşte Benim Stilim'de yarıştığı sezon ikinci olan Bahar Candan, programın son sezonuna da dahil oldu ve uzun bir süre yarıştı. Hatta program için şarkı çıkardı, ünsüzken ünlü kafası bile yaşadı. Candan, yaptığı her hareketle, ağzından çıkan her kelime ile gündemde olmayı başardı. Bahar Candan, yarışma bittikten sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki çalkantılarıyla konuşulmaya başlandı.

    Tatiline bikinili paylaşımlarıyla devam eden Candan, üstsüz poz ile sosyal medyayı karıştırdı.Şezlongda üstüne sadece havlu atan Candan'ın fotoğrafına kısa sürede beğeni yağdı.

İşte Bahar Candan'ın o paylaşımı;

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Son Güncelleme: 28.08.2018 17:29
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan
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