Üstsüz fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
İşte Benim Stilim yarışmasının ünlü yarışmacısı Bahar Candan sosyal medyadan üstsüz fotoğrafını paylaştı.Her dediğine sinirlendiğimiz ve tepki gösterdiğimiz, İşte Benim Sitilim yarışmasıyla ün kazanan Bahar Candan'ın sosyal medya paylaşımı yine olay oldu. Güneşlenirken üstsüz fotoğraf paylaşan Candan'a, kısa sürede beğeni yağdı.
Tatiline bikinili paylaşımlarıyla devam eden Candan, üstsüz poz ile sosyal medyayı karıştırdı.Şezlongda üstüne sadece havlu atan Candan'ın fotoğrafına kısa sürede beğeni yağdı.
İşte Bahar Candan'ın o paylaşımı;
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