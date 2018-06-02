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Vartolu futbola geri döndü

Oyuncu Erkan Kolçak futbola Vefaspor'da devam edecek.

Vartolu futbola geri döndü

Oyuncu Erkan Kolçak futbola Vefaspor'da devam edecek.

02 Haziran 2018 Cumartesi 09:10
Vartolu futbola geri döndü

Vartolu futbola geri döndü

   Oyuncu Erkan Kolçak futbola Vefaspor'da devam edecek.Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Vartolu' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor'la prensip anlaşmasına vardı.

   Vefa Lisesi'nde düzenlenen Kemal Sunal Ödülleri'ne katılan Erkan Kolçak Köstendil'in Vefaspor yöneticileriyle görüştüğü ve kulüpte oynama istediğini dile getirdiği,

   Vefa yöneticilerinin de bu talebi memnuniyetle kabul ettiği öğrenildi.Taraflar prensipte anlaşırken kesin anlaşmanın, Erkan Kolçak Köstendil'in çekimlerini ve diğer işlerini ayarladıktan sonra yapılacağı belirtildi. Kulüp de, imza töreninin pazartesi günü olacağını duyurdu. Bir dönem Bursaspor alt yapısında kalecilik yapan 1983 doğumlu Erkan Kolçak Köstendil geçen şubat ayında Bursaspor'la bir antrenmana çıkmıştı.

   Erkan Kolçak Köstendil , 2 yıldır oyuncu Cansu Tosun ile aşk yaşıyor. Çift geçen yaz aile arasında nişanlanmıştı. Bu yaz da evlenecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan KolçakVartolu
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