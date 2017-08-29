Vatan Şaşmaz cinayetinde bu sorular cevap arıyor



Türkiye'nin güler yüzlü sunucusu, oyuncu Vatan Şaşmaz, Türkiye'de güvenlik önlemi en üst düzeyde bulunan bir otel odasında öldürülmesinin ardından çok sayıda soru henüz cevaplanmış değil. Bir dönem sevgilisi olan Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın sırtından 4 kurşun çıkarıldı.

Vatan Şaşmaz ile bir dönem ilişki yaşayan eski oyuncu ve manken Filiz Aker'in üst düzey güvenliğin bulunduğu oteldeki odasına silahı nasıl soktuğu henüz aydınlatılmadı.

Türkiye'ye ziyarete gelen çok sayıda yabancı bakan, diplomat ve üst düzey temsilci ile uluslararası şirket yöneticilerinin yoğunlukla konakladığı otele, silah sokulması büyük bir skandal.

Filiz Aker'in bir aydır kaldığı otel odasına, bulundurma ruhsatlı silahı nasıl soktuğu gizemini korurken, çok sayıda soru hala cevap arıyor.

VATAN ŞAŞMAZ'DA ODANIN ANAHTARI VAR MI?

'ın 4 kurşunla öldürüldüğü Beşiktaş Conrad Otel'de tartışmalı bir soru daha cevapsız kaldı. Filiz Aker'in kaldığı odanın anahtarının Vatan Şaşmaz'da bulunduğu iddiaları henüz aydınlatılmadı. Çoğunlukla otel odalarında çift anahtar olduğu biliniyor. Görüntülerde, odaya gelişinde Vatan Şaşmaz'ın kapıyı kolayca açarak içeri girdiği otelin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınıyor. Odaya ilk giren kişinin Vatan Şaşmaz olması akılları daha da karıştırıyor. Zira, Filiz Aker'in, Şaşmaz'ı odasına çağırdığı iddiaları ortaya atılmıştı.Vatan Şaşmaz'ın odaya anahtar kullanarak girmesi, bir süre sonra da Filiz Aker'in yine anahtarla kaldığı odaya girmesi net olarak görülüyor.Odayı bir aydır kullanan Filiz Aker, ikinci anahtarı Vatan Şaşmaz'a nerede verdi? Şaşmaz neden başka birine ait odanın anahtarını alarak yukarı çıktı?

BORSACI GEÇMİŞİ VAR, AKER'İN BORSADA KAYBETTİĞİ PARANIN SORUMLUSU KİM?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Vatan Şaşmaz'ın, eski adı IMKB olan Borsa İstanbul'da bir aracı kuruluşta borsacı, yatırım danışmanı danışmanı olarak biliniyor. Cinayet sonrası ortaya atılan iddialardan biri de, Filiz Aker'in bir süre önce borsada büyük paralar kaybettiğiydi. Filiz Aker'in Borsa'da kaybettiği yüklü miktardaki paranın sorumlusu Vatan Şaşmaz mı?

Filiz Aker ile Vatan Şaşmaz arasındaki tartışmanın ekonomik boyutunun da oludğu sosyal medyada oldukça tartışılan konulardan biri. Filiz Aker'in oyunculuk ve TV kariyeri öncesi Filiz Aker'den destek aldığı iddiaları ortada dururken, 'Evlerimi mülklerimi sattım, borsada kaybettim' diyerek yakınlarına dert yanan Filiz Aker'in yatırım danışmanı kimdi?

CİNAYETİN AYAK SESLERİ

Türkiye'ye gelmesinin ardından yakınları ve kendisi için Tuzla'da bir aile kabristanı oluşturan Filiz Aker'in ölümü kafasına koyduğuna ilişkin ilk sözler yeğeni Dora Ercan'dan geldi. Daha önce iki kez intihar girişiminde bulunan Filiz Aker'in sıkça görüştüğü Dora Ercan, teyzesinin psikolojik durumunun iyi olmadığını tüm yakınlarının iyi bildiğini söylüyor. Filiz Aker'in en sık görüştüğü isimlerden biri olan Dora Ercan bu konuda bildiklerini yakın çevresiyle paylaşmaktan çekinmiyor. Filiz Aker'in satın aldığı mezar yerlerinde mezarlığını yaptırmasının ardından Dora Ercan teyzesinin 'İntihar hazırlığından' şüpheleniyor, ancak kimsenin aklına bir cinayet planı gelmiyor.