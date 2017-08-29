Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110340
ALTIN
145.172
DOLAR
3.4438
STERLİN
4.4575
EURO
4.1233
Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de görünüm
Akhisar Belediyespor evinde galip
Akhisar Belediyespor evinde galip
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın sahibi oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın...
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik
A Milli Futbol Takımı'nın aday...

Vatan Şaşmaz cinayetinde bu sorular cevap arıyor

Türkiye'nin güler yüzlü sunucusu, oyuncu Vatan Şaşmaz, Türkiye'de güvenlik önlemi en üst düzeyde bulunan bir otel odasında öldürülmesinin ardından çok sayıda soru henüz cevaplanmış değil.

Vatan Şaşmaz cinayetinde bu sorular cevap arıyor

Türkiye'nin güler yüzlü sunucusu, oyuncu Vatan Şaşmaz, Türkiye'de güvenlik önlemi en üst düzeyde bulunan bir otel odasında öldürülmesinin ardından çok sayıda soru henüz cevaplanmış değil.

29 Ağustos 2017 Salı 04:14
Vatan Şaşmaz cinayetinde bu sorular cevap arıyor

Vatan Şaşmaz cinayetinde bu sorular cevap arıyor


Türkiye'nin güler yüzlü sunucusu, oyuncu Vatan Şaşmaz, Türkiye'de güvenlik önlemi en üst düzeyde bulunan bir otel odasında öldürülmesinin ardından çok sayıda soru henüz cevaplanmış değil. Bir dönem sevgilisi olan Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın sırtından 4 kurşun çıkarıldı.

Vatan Şaşmaz ile bir dönem ilişki yaşayan eski oyuncu ve manken Filiz Aker'in üst  düzey güvenliğin bulunduğu oteldeki odasına silahı nasıl soktuğu henüz aydınlatılmadı.
Türkiye'ye ziyarete gelen çok sayıda yabancı bakan, diplomat ve üst düzey temsilci ile uluslararası şirket yöneticilerinin yoğunlukla konakladığı otele, silah sokulması büyük bir skandal.
Filiz Aker'in bir aydır kaldığı otel odasına, bulundurma ruhsatlı silahı nasıl soktuğu gizemini korurken, çok sayıda soru hala cevap arıyor.

VATAN ŞAŞMAZ'DA ODANIN ANAHTARI VAR MI?

Vatan Şaşmaz'ın 4 kurşunla öldürüldüğü Beşiktaş Conrad Otel'de tartışmalı bir soru daha cevapsız kaldı. Filiz Aker'in kaldığı odanın anahtarının Vatan Şaşmaz'da bulunduğu iddiaları henüz aydınlatılmadı. Çoğunlukla otel odalarında çift anahtar olduğu biliniyor. Görüntülerde, odaya gelişinde Vatan Şaşmaz'ın kapıyı kolayca açarak içeri girdiği otelin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınıyor. Odaya ilk giren kişinin Vatan Şaşmaz olması akılları daha da karıştırıyor. Zira, Filiz Aker'in, Şaşmaz'ı odasına çağırdığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Vatan Şaşmaz'ın odaya anahtar kullanarak girmesi, bir süre sonra da Filiz Aker'in yine anahtarla kaldığı odaya girmesi net olarak görülüyor.
Odayı bir aydır kullanan Filiz Aker, ikinci anahtarı Vatan Şaşmaz'a nerede verdi? Şaşmaz neden başka birine ait odanın anahtarını alarak yukarı çıktı?

BORSACI GEÇMİŞİ VAR, AKER'İN BORSADA KAYBETTİĞİ PARANIN SORUMLUSU KİM?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Vatan Şaşmaz'ın, eski adı IMKB olan Borsa İstanbul'da bir aracı kuruluşta borsacı, yatırım danışmanı danışmanı olarak biliniyor. Cinayet sonrası ortaya atılan iddialardan biri de, Filiz Aker'in bir süre önce borsada büyük paralar kaybettiğiydi. Filiz Aker'in Borsa'da kaybettiği yüklü miktardaki paranın sorumlusu Vatan Şaşmaz mı?

Filiz Aker ile Vatan Şaşmaz arasındaki tartışmanın ekonomik boyutunun da oludğu sosyal medyada oldukça tartışılan konulardan biri. Filiz Aker'in oyunculuk ve TV kariyeri öncesi Filiz Aker'den destek aldığı iddiaları ortada dururken, 'Evlerimi mülklerimi sattım, borsada kaybettim' diyerek yakınlarına dert yanan Filiz Aker'in yatırım danışmanı kimdi?

CİNAYETİN AYAK SESLERİ

Türkiye'ye gelmesinin ardından yakınları ve kendisi için Tuzla'da bir aile kabristanı oluşturan Filiz Aker'in ölümü kafasına koyduğuna ilişkin ilk sözler yeğeni Dora Ercan'dan geldi. Daha önce iki kez intihar girişiminde bulunan Filiz Aker'in sıkça görüştüğü Dora Ercan, teyzesinin psikolojik durumunun iyi olmadığını tüm yakınlarının iyi bildiğini söylüyor. Filiz Aker'in en sık görüştüğü isimlerden biri olan Dora Ercan bu konuda bildiklerini yakın çevresiyle paylaşmaktan çekinmiyor. Filiz Aker'in satın aldığı mezar yerlerinde mezarlığını yaptırmasının ardından Dora Ercan teyzesinin 'İntihar hazırlığından' şüpheleniyor, ancak kimsenin aklına bir cinayet planı gelmiyor.

Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Mezar yerini iki ay önce almış
Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Mezar yerini iki ay önce almış
Vatan Şaşmaz ve Aker'in otopsileri tamamlandı
Vatan Şaşmaz ve Aker'in otopsileri tamamlandı
Vatan Şaşmaz cinayeti; Ailesi sessizliğini bozdu..
Vatan Şaşmaz cinayeti; Ailesi sessizliğini bozdu..
Vatan Şaşmaz cinayeti; Filiz Aker'in fırtınalı hayatı
Vatan Şaşmaz cinayeti; Filiz Aker'in fırtınalı hayatı
Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker mezar yerini bile satın almış
Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker mezar yerini bile satın almış
Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Filiz Aker tehdit mi etti
Vatan Şaşmaz cinayetinde son durum; Filiz Aker tehdit mi etti
Vatan Şaşmaz'ın eşi 4 aylık hamile çıktı
Vatan Şaşmaz'ın eşi 4 aylık hamile çıktı
Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu
Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Vatan ŞaşmazVatan Şaşmaz CinayetiDora ErcanFiliz Aker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Başoğlu, Burcu Başoğlu görüntüleri aranma rekoru kırdı,
Murat Başoğlu, Burcu Başoğlu görüntüleri aranma rekoru kırdı,
Dünya Saç Şampiyonu Hüseyin Kayış Adana'ya geliyor
Dünya Saç Şampiyonu Hüseyin Kayış Adana'ya geliyor
Vatan Şaşmaz'ın eşi 4 aylık hamile çıktı
Vatan Şaşmaz'ın eşi 4 aylık hamile çıktı
Ünlü sanatçı ölüm tehditi aldı
Ünlü sanatçı ölüm tehditi aldı
Hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu
Hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu
Ben her devrin kadınıyım
Ben her devrin kadınıyım
Arka Sokaklar'ı Çevik Kuvvet ekibi zor kurtardı
Arka Sokaklar'ı Çevik Kuvvet ekibi zor kurtardı
Ali Ağaoğlu'nu nezaketiyle ezen Meksikalı milyarder
Ali Ağaoğlu'nu nezaketiyle ezen Meksikalı milyarder

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim