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Vatan Şaşmaz'ın eşi 4 aylık hamile çıktı

Vatan Şaşmaz'ın 2 yıl önce evlendiği Yasemin Adalı'nın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Acı haberi ailesinin yanında Tarsus'ta tatildeyken öğrenen Yasemin Adalı, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

Vatan Şaşmaz'ın eşi 4 aylık hamile çıktı

Vatan Şaşmaz'ın 2 yıl önce evlendiği Yasemin Adalı'nın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Acı haberi ailesinin yanında Tarsus'ta tatildeyken öğrenen Yasemin Adalı, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 00:54
Vatan Şaşmaz'ın eşi 4 aylık hamile çıktı

Vatan Şaşmaz'ın eşi 4 aylık hamile çıktı

Eski manken ve sinema oyuncusu Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen ünlü Vatan Şaşmaz'ın 2 yıl önce evlendiği eşi Yasemin Adalı'nın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

ACI HABERİ AİLESİ TARSUS'TA ALDI

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın 2 yıl önce evlendiği Yasemin Adalı'nın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Acı haberi ailesinin yanında Tarsus'ta tatildeyken öğrenen Yasemin Adalı, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

Vatan Şaşmaz, 2015 yılında özel bir TV programına konuk olmuştu. Şaşmaz programda eşi Yasemin Adalı ile evlilik sözleşmesi yaptıklarını ve çocuk istediğini söylemişti.
İşte Vatan Şaşmaz’ın 29 Eylül 2015’te yaptığı açıklamalarından satır başları…

“BABA OLMAYI ÇOK İSTİYORUM”

Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez baraber yaşamaya devam ederdim. Ben de eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Artık 20’li yaşlarda da değiliz. Ben 41 yaşındayım, eşim 38. Belli bir yaştan sonra evlenmenin bir esprisi kalmıyor. Önemli olan aile olabilmek.
Eşimle evlilik sözleşmesi yaptık. Biz ne kadar bir aile de olsak herkes bir birey… Herkesin kendi yatırımları ve kendi devam ettirdiği kazanımları var. Ben onun haklarını da korumak için evlilik sözleşmesi istedim. Eşim köklü bir aileden geliyor, onun da varlıkları var. Onun da kendi haklarını koruması için ben özellikle evlilik sözleşmesi istedim. Eşim evlilik sözleşmesini teklif ettiğimde bozulmadı. Ben ona bunun gerekliliğini anlattım.

“GÜÇLÜ KADIN SEVİYORUM”

Ben güçlü kadın seviyorum. Akıllı, güçlü kadın bana çok seksi geliyor. Ayakları üzerinde durmuş, bir şeyi başarmış, bir yere gelmiş kadın… Benim için başarı, güzellikten daha önemli bir kriter… Dış görünüme ilk beş saniye bakarsın. Ama 10 dakika sonra her şey biter. Çok güzel bir kadın olabilir karşındaki kadın ama bütün gün evde izdivaç programları izliyor, hiçbir mesleği yok, ortaokul mezunu evde dikiş yapıyorsa Adriana Lima bile olsa bana hiç seksi gelmez.
 

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Son Güncelleme: 28.08.2017 01:05
Anahtar Kelimeler:
Vatan ŞaşmazFiliz AkerYasemin Adalı
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