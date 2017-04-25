Vatanım Sensin'de süpriz iki oyuncu

Kanal D'nin Perşembe akşamları yayınladığı sevilen dizisi Vatanım Sensin dizisine yeni ünlü isimler dahil oldu.İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun konu edildiği ve başrollerini Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in paylaştığı diziye iki sürpriz isim dahil oldu. Hüseyin Avni Danyal ve Demet Evgar dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.