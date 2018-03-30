Ve Aleyna Tilki 18 yaşına bastı

Genç sanatçı Aleyna Tilki 18 yaşına bastı.Reşit olmadan önce içkili mekanlarda sahneye çıktığı için gündeme gelen ve sonrasında da gerek yaptığı açıklamalarla ve gerekse şarkılarıyla adından söz ettirmeye devam eden Aleyna Tilki 18 yaşına bastı.Büyük bir heyecanla beklediği doğum gününü geride bıraktığımız gün kutlayan Aleyna Tilki, 18. yaşına teknede düzenlenen bir partiyle girdi. Ailesi ve arkadaşlarının yalnız bırakmadığı genç popçu, danslarıyla geceye damga vurdu. 16 yaşında şöhret olan ve sahneye çıkışı tartışma yaratan Tilki, Bostancı Gösteri Merkezi'nde büyük bir konser verecek.

Sözcü