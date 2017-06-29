﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Haziran 2017 Perşembe 22:47

Ve evlendiler

İki güzel başrol oyunucusunun müthiş aşkı evlilike noktalanndı.

Ve evlendiler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Ve evlendiler
   İki güzel başrol oyunucusunun müthiş aşkı evlilike noktalanndı.Dizinin başrol oyuncuları Fahriye Evcen ve Burak Özçivit bugün Sait Halim Paşa Yalısı'nda evendiler.Sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı düğün muhteşem oldu.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Fahriye EvcenBurak Özçivit
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ata Demirer'in son taklidi, hayranlarını kırdı geçirdi Ata Demirer'in son taklidi, hayranlarını kırdı...
Simge Sağın hastaneye kaldırıldı Simge Sağın hastaneye kaldırıldı
İrem Derici selülitlerini savundu: Onlarla mutluyum İrem Derici selülitlerini savundu: Onlarla mutluyum
Bodrum ve Kuşadası doldu taştı, konser biletleri tükendi Bodrum ve Kuşadası doldu taştı, konser biletleri...
Funda Arar;Evimde işkence odası var Funda Arar;Evimde işkence odası var
Ünlü milyarder yatıyla birlikte Marmaris'e geldi Ünlü milyarder yatıyla birlikte Marmaris'e...
Yukarı Çık

Ata Demirer'in son taklidi, hayranlarını...
Ünlü gösteri sanatçısı ve sinema oyuncusu Ata Demirer'in İnstagram hesabından paylaştığı takipçilerini...

Haberi Oku