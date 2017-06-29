İki güzel başrol oyunucusunun müthiş aşkı evlilike noktalanndı.Dizinin başrol oyuncuları Fahriye Evcen ve Burak Özçivit bugün Sait Halim Paşa Yalısı'nda evendiler.Sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı düğün muhteşem oldu.
Ve evlendiler
İki güzel başrol oyunucusunun müthiş aşkı evlilike noktalanndı.
İki güzel başrol oyunucusunun müthiş aşkı evlilike noktalanndı.Dizinin başrol oyuncuları Fahriye Evcen ve Burak Özçivit bugün Sait Halim Paşa Yalısı'nda evendiler.Sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı düğün muhteşem oldu.