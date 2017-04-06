Verdiği pozlarına İnstagram'dan beğeni yağdı

Usta oyuncu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kendileri gibi oyuncu kızı Derya Şenşoy İnstyle dergisine konuk oldu.Derya Şensoy, sosyal medya hesabından Instyle dergisi için verdiği pozları paylaştı.
Seçkin Özdemir ile olan 3 yıllık ilişkisini yaklaşık 5 ay önce sonlandıran Derya Şensoy, çekimlerden iddialı pozları sosyal medya hesabından paylaştı.Instagram’da 366 bin takipçisi olan oyuncu, mayolu pozlarıyla beğeni topladı. Geçtiğimiz aylarda Derya Şensoy'un ismi Birce Akalay ile boşanan Sarp Levendoğlu ile anılmıştı ve genç oyuncu bu iddiaları yalanlamıştı.