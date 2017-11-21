Verdiği seksi pozlarla dönüşü muhteşem oldu

Victoria's Secret Fashion Show'a hamilelik döneminden sonra geri dönen Candice Swanepoel herkesi büyüledi.Güney Afrikalı model Candice Swanepoel hamileliğinin ardından Victoria's Secret Fashion Show'a geri döndü12 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Hermann Nicoli'den hamile kalan ve bu süreçte Victoria Secret defilelerinde yer alamayan Candice Swanepoel'un dönüşü muhteşem oldu. Yılın defilesine çok az zaman kalmışken Victoria Secret için poz veren model seksi fiziğiyle herkesi büyüledi.Çocuk beklerken de sıkı bir rejim yapan Candice Swanepoel, hamileyken fitness yapmayı hiç bırakmadı.Meleklerin hamilelik rutininde; ilk dört-altı hafta dans, yüzme ve kardiyo çalışmaları yer alıyor.Altı haftadan sonra spor rutini değişiyor. 20 dakika kardiyo yapıp ardından 16-20 kası çalıştıran fitness antremanına başlıyorlar. Hamilelikleri boyunca kardiyo ile ağırlık kaldırma arasında gidip geliyorlar.

Posta