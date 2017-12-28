Verdiği seksi pozlarla ile gençlere taş çıkarttı

İngiltere'de tv sunuculuğu yapan 47 yaşındaki Melanşe Sykes verdiği seksi pozlarla gençlere taş çıkarttı.47 yaşında olmasına karşın son derece fit ve diri bir vucüda sahip olan güzel ve seksi sunucu herkesi kendine hayran bıraktı.İngiltere'de tv sunuculuğu yapan 47 yaşındaki Melanşe Sykes iç çamaşırı reklamalarında yer aldı.47 yaşındaki güzel ve seksi sunucu çekmler sırasında düzgün fiziği ile adeta gençlere taş çıkarttı.İngiltere doğumlu 47 yaşındaki sunucu Melanie Sykes'ın fiziği görenleri hayrete düşürdü. Melanie, adeta mankenlere taş çıkardı.Ünlü televizyon sunucusu Melanşe Sykes, iç çamaşırı tanıtımı için kameranın karşısına geçti. 47 yaşındaki yıldızın fiziğinin güzelliği herkesi şaşırttı.

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