Viagra otel adı oldu

İngiltere’de eski müşteri kapasitesine ulaşamayan bir otel sahibi son derece değişik bir pazarlama taktiğine baş vurdu.Eski ismi Vidella olan otelde 29 adet oda bulunuyor. Gitgide düşen ziyaretçi sayısı sebebiyle İngiltere’nin Blackpool şehrindeki otel ismini Viagra Hotel olarak değiştirmiş.Otelin sloganı ise biraz ilginç; “Sizi büyün gece ayakta tutacağız”. Otelin sahibi olan Neil Marshall yalnızca otelin adını değil ayrıca otelin barının adını da 'Hard'On Bar', Türkçe'si ile 'Erekte Bar', olarak değiştirdi.Otelin geceleme konaklama ücreti 200 TL. Ayrıca müşterilerin yastıklarının altında bitkisel cinsel performans artırıcı haplar sunuluyor.Esas sorun otelin adında yatıyor.Otelin bu isim değişikliği belediye meclisinde ciddi tartışma yaratmış. Posta'nın haberine göre meclis ve turizm ofisi ismin ahlaki sınırlar ötesinde olduğunu iddia ediyor.Ayrıca Viagra ilacının üreticisi firma da telif hakları sebebiyle oteli mahkemeye vermeye hazırlanıyor.