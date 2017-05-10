Volkan Konak suç duyurusunda bulundu

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaretler yağdıran isimlerle ilgili suç duyurusunda bulundu.Volkan Konak "Nur dersleri" adı altında sosyal medyada konuşmalar yayımlayan Nur Cemaati'nden Hasan Akar'ınsuçunu işlediğini belirtti. Sanatçı Volkan Konak ayrıca TVNet kanalında yayımlanan programda Atatürk'e hakaretler yağdıran FETÖ'cü Mustafa Armağan, Süleyman Yeşilyurt, hükümete yakın Yeni Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu ve TVNet kanalının imtiyaz sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Volkan Konak'ın avukatı Çiğdem Koç sosyal medyadan yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.

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