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Yağlı yediği için üşümüyormuş

Sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen Derin Talu soğuk havalarda neden üşümediğini açıkladı

Yağlı yediği için üşümüyormuş

Sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen Derin Talu soğuk havalarda neden üşümediğini açıkladı

29 Aralık 2017 Cuma 09:08
Yağlı yediği için üşümüyormuş

Yağlı yediği için üşümüyormuş

   Sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen Derin Talu soğuk havalarda neden üşümediğini açıkladı.Havaların soğuk olmasına rağmen yaz aylarından kalma bir kıyafetle görüntülenen, Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızları Derin Talu muhabirlerin sorularını ayaküstü de olsa yanıtladı. Alışveriş turunun ardından arkadaşlarıyla buluşmak üzere Masa Restoran'a geçen Derin Talu, “Bu ince kıyafetlerle dışarıda üşümüyor musunuz?” diye sorulunca gülerek şöyle dedi: “Yağlı besinleri çok tüketiyorum. O yüzden üşümüyorum.”

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Derin TaluYağlı
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