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"Yakın Arkadaşlarımın Gözü Hülya Avşar'daymış"

 Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu katıldığı bir tv programında ilginç açıklamalrda bulundu.

"Yakın Arkadaşlarımın Gözü Hülya Avşar'daymış"

 Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu katıldığı bir tv programında ilginç açıklamalrda bulundu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:01
"Yakın Arkadaşlarımın Gözü Hülya Avşar'daymış"

"Yakın Arkadaşlarımın Gözü Hülya Avşar'daymış"

   Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu katıldığı bir tv programında ilginç açıklamalrda bulundu.Boşandığı eşi Hülya Avşar ile yakın arkadaşlarının boşandıktan sonra görüşmek istediklerini öğrendiğini söyleyen Çilingiroğlu onlarla tüm ilişkilerini kestiğini söyledi.Kaya Çilingiroğlu, bugün katıldığı programda "Hülya çok güzel bir kadın ve herkes ona asılıyor. Boşandıktan sonra bazı arkadaşlarım onunla görüşmek bile istemiş" dedi.

   Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Şule ile Vitrindekiler' programına Kaya Çilingiroğlu konuk olan Kaya Çilingiroğlu, bazı arkadaşlarını Hülya Avşar'ı çok beğendiğini boşandıktan sonra onun görüşmek istediklerini söyledi. Eski eşiyle dost olduğunu söyleyen Çilingiroğlu katıldığı programda şunları anlattı: "Hülya çok güzel bir kadın ve herkes ona asılıyor. Biz Hülya ile ayrıldıktan sonra benim çevremden birileri de Hülya ile görüşmek istemiş sonradan duydum. Şu an o kişilerle konuşmuyorum. Selam vermek ayrı bir şey de evime gelip gitmiş, ben onun evine gitmişim böyle tipler asılmış Hülya'ya onlarla konuşmam söz konusu değil. Şöyle bir şey var 'demek ki ben evliyken de senin gözün benim eşimdeymiş' diye.

 

    Avşar kızıyla boşanma süreçlerini anlatan Kaya Çilingiroğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Hülya ile evliliğimizde güzel zaman geçirdik. Hülya eğlenceli kadındı, çocuğa kadar sonra kendini Zehra'ya adadı işini bile ona göre organize etti. Sonra eğlenceli halleri bitti. Daha sonra iş kadını oldu. Biz Hülya ile kopmuştuk bugün olmasa 6 ay sonra olacak bir durumdu bizimki boşanmamız... Mesela son dönemlerde yemeğe bile ayrı arabalarla giderdik. Şuan Hülya ile çok iyi arkadaşım bilseydim böyle iyi arkadaş olabileceğimizi daha önce ayrılırdım."

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Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarKaya Çilingiroğlu
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