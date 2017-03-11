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11 Mart 2017 Cumartesi 09:31

Yaş 50 ama

Yaş 50 ama
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Yaş 50 ama
  Ünlü sanatçi Ayşegül Aldinç'in Hello dergisine konuk oldu.Dergiye verdiği röportajda yaşının 50 olmasına karşın kendisine iyi baktığını ve formunda olduğunu belirten Aldinç yaşıtlarını adeta çatlattı.Verdiği röportaj da "Yaş almak kaçınılmaz yaşlanmak tercihe bağlı" cümlesi zaten herşeyi açıklıyordu. Çok abartılı estetik operasyon geçirmeden güzel olunabileceğini kanıtlayan Ayşegül Aldinç, 59 yaşına rağmen 40 kusür görüntüsüne "helal olsun" dedim. Yaşam şartları ne olursa olsun Aldinç'in tavrı ve görüntüsü 50 yaşına gelip kendini salan tüm kadınlara ilham olsun isterim.

 
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